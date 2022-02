Costa: “Credo che il campionato terminerà con gli stadi al 100%”

A breve potremmo rivedere gli stadi pieni in Italia

Andrea Costa ha rilasciato delle dichiarazioni al programma Agorà. Nel suo intervento ha parlato della strategia del Governo per riaprire totalmente gli stadi.

Queste le sue parole:

“Io credo che per gli stadi si potrà arrivare al 100% della capienza. Abbiamo già avuto un incremento al 75 per cento, ma credo che il campionato di calcio finirà con gli stadi pieni. I dati ogni giorno ci dicono che fortunatamente c’è un calo di contagi e dei ricoveri e di tutti gli indicatori. Le vaccinazioni stanno proseguendo, quindi è ragionevole pensare che lo stato d’emergenza non verrà rinnovato”.

