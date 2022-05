Corriere dello Sport – Rinnovo Mertens, trattativa in stand-by: l’offerta del Napoli non convince.

Il rinnovo di Dries Mertens sembrerebbe essere sempre più lontano. In questi giorno il belga è partito per la Nazionale, lasciando in stand-by la trattativa con De Laurentiis. Il Napoli gli offre un contratto annuale, con ingaggio compreso, tra 1,2 e 1,5 milioni, mentre il giocatore punta ad un biennale. Tuttavia Dries ha pretendenti in Brasile, Qatar e Dubai.

