Chiariello: “Ancelotti? Il primo anno al Napoli è stato peggiore del secondo”

Il giornalista parla dell’operato di Ancelotti al Napoli

Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato di Carlo Ancelotti ai microfoni di Canale 21.

Queste le sue parole:

“Il primo anno di Ancelotti a Napoli è stato più deludente del secondo. Il Napoli veniva da un secondo posto con Sarri l’anno prima. Il Napoli con Sarri ha giocato per lo Scudetto e siamo ancora avvelenati per come ce l’hanno tolto. Con Ancelotti vi siete dimenticati che a Natale con l’Inter il Napoli aveva finito di competere?”.

