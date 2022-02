Saplletti scopre Lobotka. Il retroscena: lo voleva sin dai tempi dell’Inter

La Gazzetta dello Sport – Saplletti scopre Lobotka. Il retroscena: lo voleva sin dai tempi in cui allenava l’Inter.

Luciano Spalletti ha scoperto la bravura di Stanislav Lobotka. Ne ha parlato il quotidiano:

“Per un anno e mezzo giocatore non identificabile per le poche apparizioni e per il suo discutibile peso forma. Vero che le tonsille gli hanno creato tanti problemi, risolti nel maggio scorso con un intervento chirurgico. Ma era altrettanto vero che per lo slovacco non era semplice rilanciarsi, anche psicologicamente. Invece Spalletti gli ha dato fiducia (lo voleva sin dai tempi dell’Inter) in allenamento gli ha fatto capire i tempi di gioco e come intende far circolare la palla, esaltando le doti di questo mediano brevilineo che è diventato il Pizarro dei tempi belli a Udine e Roma di Spalletti”.

