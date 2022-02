Giubilato: “A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione. È fondamentale”

Club Napoli Night – Parla l’ex David Giubilato: “A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione. È un giocatore fondamentale”.

In onda su Teleclub Italia, è intervenuto l’ex difensore del Napoli, David Giubilato e ha parlato così di Kalidou Koulibaly:

“A Koulibaly darei anche otto milioni a stagione per altri quattro anni. È un giocatore fondamentale, che fa spogliatoio e per i valori umani che ha. Lo dico da tifoso per far sì che rimanga”.

