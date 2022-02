Retroscena Spalletti-ADL: “Non tocchi questa rosa e faremo bene”

La Gazzetta dello Sport – Retroscena Spalletti-De Laurentiis: “Non tocchi questa rosa e faremo bene”.

L’edizione odierna del quotidiano oltre ad esaltare l’ottimo lavoro di Luciano Spalletti, ha spiegato dettagliatamente cosa è successo in estate tra lui e De Laurentiis:

“Spalletti nella sua bottega di Castel Volturno ogni giorno si diverte e trasmette entusiasmo ai suoi ragazzi che si allenano con lo spirito di chi mette il cuore oltre l’ostacolo. Proprio il lavoro artigianale del tecnico toscano ha permesso al Napoli di attuare una strategia di mercato conservativa. Perché dai primi contatti col presidente Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti ha sempre ripetuto: «Non tocchi questa rosa e faremo bene». Per il club musica non dover procedere a investimenti in un periodo di grave crisi economica”.

