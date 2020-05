Jovic – Infortunato durante allenamento in casa a Madrid

L’attaccante del Real Madrid Luka Jovic si è infortunato in casa durante l’allenamento.

Jovic si è infortunato, stanto alla ricostruzione dell’edizione online di Marca, sarà out per diverse settimane, di seguito quanto tradotto dalle redazione di ForzAzzurri:

“Luka Jovic ha subito una frattura all’osso calcagno del piede destro che lo terrà fuori per diverse settimane. Il serbo si è infortunato mentre si allenava nella sua casa di Madrid.

La stagione non potrebbe essere peggiore per Jovic, che solo un anno fa ha firmato con il Real Madrid. Senza dubbio al momento della firma sperava in un destino migliore. Prima della pausa, Zidane gli ha preferito Mariano sia contro il Barcellona che contro il Betis. Giorni dopo è stato oggetto di controversie nel suo paese quando è stato denunciato dalla polizia ed ora questa sventura rappresenta un’altra battuta d’arresto in quello che è un primo anno al club bianco da dimenticare.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

L’appello di De Luca: “Non andate negli ospedali del Nord, qui eccellenza e sicurezza!”

Napoli, patto Champions tra Gattuso e la squadra: non tutto è perduto

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts