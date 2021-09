Il Napoli porta a casa la quinta vittoria di fila: è la terza volta nella storia

Grazie a questa vittoria contro la Sampdoria il Napoli è sempre più da record.

Il Napoli vince contro la Sampdoria e conquista la quinta vittoria di fila in campionato. Per la precisione si tratta di cinque vittorie su cinque per la squadra di Luciano Spalletti e proprio per questo è una squadra da record. Per la terza volta nella storia la squadra partenopea ha vinto tutte le prime cinque gare in Serie A. Ciò è accaduto solo due volte: nella stagione 1987/1988 e nel 2017/2018.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

Fabian Ruiz: “La mia esultanza non era contro i tifosi della Sampdoria”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami