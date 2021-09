Fabian Ruiz: “La mia esultanza non era contro i tifosi della Sampdoria”

Fabian Ruiz spiega il perché di quella sua esultanza ai microfoni di Dazn.

Fabian Ruiz è stato l’autore del secondo gol contro la Sampdoria, ma la sua esultanza si è notata particolarmente. Il centrocampista spagnolo ha fatto un gesto con la mano verso i tifosi avversari, come se avesse voluto zittirli. Tuttavia la sua intenzione era totalmente differente e durante l’intervallo ha spiegato ai microfoni di Dazn il perché di quel gesto.

“Chiedo scusa ai tifosi della Sampdoria perché l’esultanza non è contro di loro. Ho fatto quel gesto perché un mio amico mi dice sempre che si parla tanto su di me. Non è per loro, è per il mio amico.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Allegri ma non troppo, Max sta perdendo contro se stesso

Insulti razzisti a Maignan: la Juve individua il colpevole e lo bandisca dallo stadium

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ema, a inizio ottobre parere su terza dose e richiami