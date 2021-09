Schwoch si esalta durante la telecronaca: “Il Napoli fa paura”

Stefan Schwoch esalta il Napoli durante la telecronaca di Dazn.

È stato sicuramente un Napoli travolgente quello che questa sera ha travolto la Sampdoria vincendo per 0-4. Durante la telecronaca Stefan Schwoch, ex giocatore del Napoli, si è esaltato proprio per le qualità della squadra azzurra.

“Questo Napoli fa paura ormai, è ingiocabile! Ora si può davvero sognare, con Anguissa che ha davvero tutto ha il centrocampo più forte della Serie A”.

