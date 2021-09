Victor Osimhen, autore di una doppietta, ai microfoni di DAZN a margiSampdoria-Napoli.

Osimhen si è detto felice della prestazione ed ha ringraziato mister Spalletti per la fiducia riposta in lui… “Mi da tanto, dopo gli allenamenti si ferma con me e lavoriamo insieme”

Parli tanto con i centrocampisti: cosa gli dici?

“Parlare in campo è importante, anche in allenamento. È importante per capirci sui movimenti da fare”