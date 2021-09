Il ct della Nigeria esalta Osimhen: “Può essere il nuovo Drogba”

Il ct della Nigeria commenta la presatazione di Osimhen

Il ct della nazionale nigeriana Gernot Rohr, ha rilasciato un0intervista ai microfoni di Tmw dove ha esaltato la prestazione di Victor Osimhen contro il Leicester. Ecco quanto dichiarato:

“Attualmente Victor è uno dei migliori attaccanti d’Europa, ma non ancora del mondo. Osimhen è giovane, ambizioso e molto motivato. Penso che abbia le carte in regola per diventare un grandissimo attaccante, uno dei migliori in assoluto. Ma deve ancora crescere. Siamo molto contenti di lui. Osimhen ha fatto tutta la trafila delle rappresentative giovanili, arrivando già a segnare gol importanti con la Nazionale maggiore nonostante la sua giovane età. Il nostro attacco è sicuramente in buone mani, anche grazie a lui. Osimhen può diventare il nuovo Drogba, non ho dubbi su questo. Victor ha tante qualità che ricordano quelle della leggenda ivoriana Didier, speriamo che possa ripercorrerne i passi a livello di club e di Nazionale.”

