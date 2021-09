D’Aversa: “Ospina ha fatto miracoli in porta, gli episodi influenzano il risultato”

Sconfitta pesante per la Sampdoria, contro il Napoli di Luciano Spalletti, che si trasforma in una macchina da gol e devasta l’avversario per un risultato di 0-4.

Roberto D’Aversa viene intervistato dai microfoni di DAZN e analizza l’amara sconfitta, in casa, contro gli azzurri: “Venivamo da ottime prestazioni di squadra, la problematica sul turnover non si è presentata oggi, bensì lo sarà domenica. Le condizioni fisiche erano eccellenti, lo dimostra il primo tempo contro una squadra che le ha vinte tutte tranne con il Leicester. Ospina ha fatto miracoli in porta, gli episodi influenzano il risultato, ma sulla condizione fisica eravamo tutti in buono stato. Probabilmente il problema potrebbe esserci con la Juventus, lì sicuramente subentrerà colui che potrà garantire una prestazione migliore, tenendo fuori chi non ha recuperato. Stasera credo che i giocatori abbiano fatto un’ottima gara. Poi subentra la fiducia che decade, ma sotto l’aspetto della condizione fisica, Thorsby a parte, problemi non ce n’erano.

Dispiace per questa sconfitta che secondo me dal punto di vista dei numeri è esagerata per quanto fatto in campo. Nel primo tempo abbiamo fatto più possesso e contro il Napoli difficilmente gli avversari hanno avuto numeri così importanti. Loro sono stati cinici a sfruttare ogni piccolo errore, c’è stato quel doppio intervento di Ospina che poteva aprire tutto ma è stato bravo lui. Dispiace per la sconfitta così ampia perché soprattutto nel primo tempo meritavamo un risultato diverso”.

