Si riempie lo Stadio Maradona ma il Napoli continua a giocare in undici

Torna il pieno, o quasi allo Stadio Maradona ma c’è poco da esultare.

L’ultima bolgia degna di nome che si ricordi fu in occasione di Napoli-Barcellona, match di Champions League edizione 2019/2020, era il 25 febbraio 2020 ed erano già semiaperte le porte le lockdown. Lo spauracchio delle multe per il mancato rispetto dei posti assegnati era agli albori per i tifosi delle curve e tanti entravano con gli amici di sempre per poi essere costretti a dividersi. Cosa hanno in comune Napoli-Barcellona e Napoli-Torino? Quasi nulla, a meno che non vogliamo menzionare il numero di tagliandi venduti, per il resto ci sarà solo l’illusione dello Stadio Maradona pieno e che è pronto a sostenere il Napoli. Con il regolamento d’uso si sta ponendo in essere un ricambio della tifoseria, fuori gli Ultras e dentro altri tifosi che crederanno di assistere allo spettacolo dentro e fuori dal campo ma troveranno sipario e loggione. Lo Stadio Maradona, per quanto gremito sarà privo di emozione, la Curva è tale per i tifosi che la popolano altrimenti che senso avrebbe prendere il biglietto in un settore dello stadio dal quale si può dire di essere stati allo stadio ma non certo di aver visto la partita. Nella sua prima conferenza stampa, Luciano Spalletti ha pregustato il ritorno del tifo negli stadi e quindi l’opportunità di avere il dodicesimo uomo a sostegno della squadra, quel sostegno che in determinati momenti delle partite, e della stagione, fa la differenza. Dispiace mister, è solo un illusione ma Lei è uomo di campo e lo capirà già prima del calcio di inizio. Quando un bambino vuole la bicicletta nuova ma in casa non ci si può permettere di comprarla, il bambino protesta, si lagna, alla fine si rassegna, non capisce ma un giorno, da grande, capirà; di contro, la decisione di non portarlo al parco giochi, nel posto in cui tutti i bambini danno sfogo al loro essere bambini, resterà per sempre incomprensibile.

Mario Scala