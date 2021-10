Caso ammutinamento, sono due i procedimenti in corso. Sentenza verso fine novembre

Sono due i procedimenti per il caso ammutinamento

Come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il caso dell’ammutinamento nel post Napoli-Salisburgo continua a tenere banco in casa azzurra. Secondo quanto riportato dalla radio ufficiale, sarebbero due i procedimenti in corso. Nel primo sarebbe coinvolta tutta la squadra, mentre il secondo riguarderebbe Allan per ingiurie e minacce. La sentenza è prevista verso la fine del mese di novembre.

