Napoli-Torino, torna Lobotka tra i convocati. Petagna in forte dubbio

Napoli-Torino, Lobotka si Petagna forse

Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, quella tra Napoli e Torino potrebbe essere la partita del ritorno di Lobotka dopo l’infortunio. Il centrocampista slovacco ha ormai smaltito il problema muscolare avuto un mese fa, tanto da poter essere inserito nella lista dei convocati per la prossima sfida. Ancora in dubbio la presenza di Petagna, che non ha ancora recuperato del tutto dalla contrattura avuta mercoledì.

