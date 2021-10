Siparietto tra Mertens e Starace: “Basta panchina, adesso devo giocare”

Dries Mertens ride su Instagram con il suo amico Tommaso Starace, il magazziniere stuzzica l’attaccante.

L’edizione odierna de Il Mattino, sulla propria pagina online, riporta un simpatico siparietto tra Dries Mertens e il suo amico Tommaso Starace: “Il magazziniere del Napoli, come di consueto, gli porta il caffè ma questa volta esordisce con una battuta: «Dries, ci beviamo questo caffè in panchina?» e Mertens risponde a tono «Basta panchina, adesso devo giocare». Si tratta di un segnale chiarissimo da parte del belga si napoletani e ai compagni: adesso è tornato, dopo l’infortunio alla spalla che lo ha tenuto ai box per questo inizio di campionato, e vuole ritornare ad essere protagonista”.

