Vicenda ammutinamento: multa Allan, a fine novembre la sentenza

La vicenda ammutinamento tra De Laurentiis ed Allan non è ancora chiusa, a fine novembre la sentenza.

Arriverà a fine novembre la sentenza sull’arbitrato Allan per la multa che il Napoli ha fortemente richiesto, in seguito all’ammutinamento del novembre 2019, quando la squadra decise di non pendere parte al ritiro in seguito alla sconfitta in Champions con il Salisburgo, secondo La Gazzetta dello Sport.

Per quanto riguarda la situazione di Allan, al brasiliano ora un giocatore dell’Everton, è stata richiesta una multa da 80 mila euro, – il massimo previso, ovvero la metà di una mensilità -. Ieri il collegio ha ascoltato i vari testimoni in merito alla vicenda, tra cui il DS Giuntoli, Carlo Ancelotti in videoconferenza, Insigne, Maksimovic, Lozano e Hysaj, che erano stati chiamati a testimoniare dalla difesa hanno presentato delle giustificazioni e non hanno deposto.

Nella prossima, ed ultima udienza, verranno accolti ed ascoltati solamente Hysaj per Allan e Edoardo De Laurentiis per il club. La difesa spinge particolarmente sulla questione, in quei giorni il giocatore era infortunato e neanche convocato per quella sfida. Tuttavia il Napoli pretende di dimostrare il libero arbitrio che ha avuto il giocatore, sottolineando anche un acceso battibecco con Edoardo De Laurentiis.

Le richieste di multe in tutto sono ben 24 e solo tre giocatori saranno esenti: Milik, che ha discusso la vicenda nel momento dell’addio; Zielinski e Mertens, che al momento dei rispettivi rinnovi hanno ottenuto di chiudere la vicenda in anticipo.

