LE PAGELLE – Il Napoli si fa rimontare dal Bologna che conquista un meritato pareggio

Bologna-Napoli 1-1 — A Bologna il Napoli raccoglie il secondo pari in tre giorni. Non basta agli azzurri il gol in apertura di Manolas e un primo tempo giocato abbastanza bene. La squadra di Mihajlovic cresce col passare dei minuti e prende il sopravvento alla distanza, effettuando un notevole pressing che mette in chiara difficoltà gli uomini di Gattuso. Il Bologna trova il meritato pareggio con Barrow ed alla fine è la squadra che può recriminare di più.

Partita molto tattica. Gattuso cambia otto uomini rispetto al match contro il Milan. Azzurri che iniziano benissimo con una realizzazione di Manolas, autore di una precisa inzuccata su calcio d’angolo di Politano. Un gol che ha permette al Napoli di gestire il gioco e il comando delle operazioni, facendo più possesso (55% nel primo tempo) e lasciando al Bologna zero tiri in porta nella prima parte di gara. Un gol di testa annullato per fuorigioco a Mbaye e una conclusione da fuori di Dominguez gli unici lampi del primo tempo rossoblù. Lozano e Politano, invece, sprecano le occasioni per il raddoppio azzurro.

Altro Bologna in campo nella ripresa: squadra più decisa con un pressing asfissiante. Dopo uno slalom di Lozano, ritroviamo un’occasione sprecata da Mbaye, un altro tiro da fuori impreciso di Dominguez e un altro gol annullato sempre per fuorigioco, stavolta a Palacio. Dopo la girandola di cambi (dentro Mertens, Insigne, Callejon e Fabian Ruiz da un lato, Orsolini, Dijks, Poli e Baldursson), arriva il meritato pareggio di Barrow, lanciato in corsa da un ispirato Soriano. Danilo colpisce un palo clamoroso in pieno recupero.

Meret 6 – Per due volte ci pensa il VAR a mantenere inviolata la sua rete. Nessuna responsabilità sul goal di Barrow. Attento e puntuale in altre circostanze e nel dialogare con i difensori quando il Bologna effettua il pressing. Bravo ad evitare, in qualche occasione, la realizzazione di gola da parte degli attaccanti felsinei.

Di Lorenzo 6 – Soffre molto nel finale quando il Bologna cerca di affondare con continuità sulla sua fascia di appartenenza. Complessivamente tiene bene in difesa e si propone in avanti, in particolar modo nel primo tempo, effettuando opportune sovrapposizioni con Politano. In crescita come tenuta fisica e concentrazione.

Manolas 6.5 – Trova subito la rete del vantaggio per il Napoli con un perentorio ed acrobatico colpo di testa, precedendo Tomiyasu sugli sviluppi di un corner. Dopo l’infortunio, subito due mesi fa, ritorna titolare ed il recupero sta avvenendo con tempi e modi giusti. Fornisce equilibrio e tranquillità al reparto difensivo. Responsabile sul goal di di Barrow, ma i suoi recuperi in velocità permettono al Bologna di non concludere azioni di una certa pericolosità per il reparto difensivo del Napoli. Nel finale accusa i crampi, ma si riprende subito e chiede a Gattuso di restare in campo. Con la difesa azzurra in difficoltà per mancanza di copertura di un centrocampo che non riesce più a fare il giusto filtro, deve stringere i denti. Magari avrebbe potuto accettare il cambio con Koulibaly.

Maksimovic 5.5 – Attento a tenere bene la linea difensiva, deve ovviare anche alla non felice serata di Hysaj intervenendo su qualche errore del terzino. Difficile controllare uno sgusciante Palacio che gioca sempre al limite del fuorigioco. Una non tempestiva valutazione della posizione dell’attaccante argentino potrebbe essere molto pericolosa per gli sviluppi delle azioni avversarie. Parzialmente responsabile sul goal di Barrow, non andando a chiudere su un ‘ispirato’ Soriano. Non riesce a frenare Palacio che, poi, conclude – libero e defilato in area- a lato una favorevole occasione.

Hysaj 5 – Denota sempre più che l’out di sinistra non è la sua fascia di azione preferita. Dal suo lato arrivano i maggiori pericoli da parte degli avversari. Soffre molto il suo avversario nel primo tempo ed è in notevole difficoltà, poi, con Orsolini. Perdendo molti duelli con gli avversari, costringe i compagni di reparto ad un maggiore sacrificio ed ulteriore lavoro. Con l’ingresso in campo di Insigne la sua prestazione migliora.

Elmas 5,5 – Non del tutto sufficiente la prova del centrocampista macedone. Si adopera in alcuni utili e perentori ripiegamenti difensivi. Soffre il pressing del Bologna, ma corre e va ad occupare zone del campo maggiormente libere. Prestazione un po’ approssimativa, anche se fisicamente cerca di farsi valere. Un passo indietro rispetto alle ultime gare effettuate.

Dal 68′ Fabian 5,5 – Entra in campo quando il Bologna tenta i tutto per tutto con un pressing asfissiante ed anche lui soffre abbastanza oltre a sprecare qualche ripartenza allungandosi tropo la palla.

Demme 6 – Subisce la marcatura ad uomo da parte di Soriano, ma riesce a dettare i tempi di gioco ed a far partire le azioni della squadra azzurra. Molto utile in fase difensiva. Di fronte ha centrocampisti di notevole livello e molto ispirati. Mantiene, comunque, la giusta calma e lucidità per concludere in modo positivo il match in un centrocampo che, complessivamente, non ha offerto le buone prestazioni fatte nelle ultime gare.

Zielinski 6 – Ordinata e positiva prova del centrocampista polacco. Partecipa alla manovra corale di centrocampo tenendo bene la linea di metà campo. Si fa trovare spesso libero dai compagni di squadra. Qualche errore nel perdere palloni che meritano altro utilizzo nel momento in cui aumenta la pressione del Bologna. Cala nel finale.

Dall’82 Allan sv

Politano 6.5 – Finalmente un Politano avviato sulla strada giusta per ritornare ad essere il laterale che veniva molto apprezzato nel campionato italiano. Dimostra le sue indiscusse qualità e partecipa con efficacia alle manovre della squadra sia in fase offensiva che difensiva. Sulla catena di destra si sovrappone spesso a Di Lorenzo adoperandosi in fraseggi ed iniziative personali di rilievo. Indirizza il calcio d’angolo per la testa di Manolas in occasione del goal del vantaggio del Napoli.

Dal 62′ Callejon 5,5 – Quando entra sul terreno di gioco il Bologna opera maggiormente sulla sua fascia di competenza ed il calciatore azzurro fa fatica a contenere gli avversari. In attacco non partecipa ad alcuna manovra di rilievo.

Milik 4 – Gara anonima per l’attaccante polacco. Assente in tutte le fasi del gioco e la sua prestazione si limita solo –dopo pochi minuti dall’inizio del match – ad un tuffo in area di rigore avversaria su una lieve spinta di Danilo. Fuori dal vivo del gioco, sembra avere la testa altrove.

Dal 68′ Mertens 5,5 – Entra in campo quando il match viene giocato con la massima intensità dal Bologna. Si limita a qualche fraseggio e poco altro. Tira in porta nel finale di gara, ma poteva passare ad Insigne al centro dell’area.

Lozano 6 – Gattuso lo schiera titolare ed inizia la gara con molta determinazione, adoperandosi in attacco con notevole velocità a campo aperto. Da profondità e velocità al Napoli, nel secondo tempo con una bella giocata sfiora il goal. Un paio di buoni spunti e una discreta occasione nel secondo tempo quando, chiuso da due avversari, non trova la porta.

Dal 62′ Insigne 6 – Quando entra sul terreno di gioco da una notevole mano in fase difensiva in un momento in cui il reparto arretrato del Napoli non riesce a liberarsi dal pressing avversario. Chiude bene e riesce a comprendere dove siano le difficoltà della squadra azzurra in quel momento.

Vincenzo Vitiello