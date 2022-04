Ufficiale, il giudice sportivo della Serie A multa il Napoli

Ecco quanto si legge dal comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“Ammenda di € 12.000,00 alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bengala nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; per avere, inoltre, lanciato un bengala nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex. art. 29, comma 1 lett b) CGS”