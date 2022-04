Napoli, maxi offerta per Osimhen a gennaio dalla Premier League

Secondo il Corriere dello Sport il Napoli ha ricevuto una maxi offerta per Victor Osimhen durante il mese di gennaio.

Victor Osimhen è uno dei punti di forza del Napoli, un talento che non passa certamente inosservato. L’attaccante ha tantissimi corteggiatori all’estero, in particolare dalla Premier League. Proprio dall’Inghilterra sarebbe arrivata una maxi offerta al Napoli in cambio dell’attaccante nigeriano.

Il Corriere dello Sport riporta questo retroscena:

“Il Newcastle, a gennaio, l’ha sparata veramente grossa, ha lasciato impallidire il Napoli, che però non ha mai vacillato e quando ha (metaforicamente) intuito che quei cento milioni di euro erano veramente sul tavolo, s’è girato ed ha fatto finta di niente. Ma la Premier non ha mai smesso di lanciare i propri messaggi, e le voci si sono sparse: per l’Arsenal Osimhen è una tentazione forte, appartiene alla categoria degli attaccanti extra-lusso a cui guarda il Manchester United.”

