Zanoli, parla l’ex allenatore: “Si sta dimostrando all’altezza della Serie A”

Massimo Bagatti, ex allenatore di Alessandro Zanoli, riporta delle dichiarazioni sul suo percorso in Serie A fino ad ora.

Massimo Bagatti è intervenuto a Radio Marte, in particolare nel corso della trasmissione Radio Marte Sport Live. L’ex allenatore di Alessandro Zanoli ha parlato proprio del giovane terzino, in particolare ha affermato che egli si sta dimostrando all’altezza di competere nella massima serie calcistica italiana.

Ecco le sue parole:

“Ha dimostrato che ha tutte le carte in regola per stare in Serie A, ovviamente deve crescere a livello di esperienza che potrà acquisire soltanto giocando. Zanoli ha una forza nelle gambe che non è tanto comune. Ha tecnica e può migliorare. Quando lo allenavo ha segnato un gol con il Legnago, ha un ottimo tiro ed è già un terzino completo. Non avevo dubbi che avrebbe fatto bene: ha esordito nei pro con noi senza avvertire il salto dalle giovanili, la stessa cosa è capitata in serie A col Napoli. Ogni tanto lo sento e presto g.li farò i complimenti. Spalletti è l’allenatore ideale per farlo crescere di più.”

