Bologna, mister Mihajlovic: “Ho sbagliato nel primo tempo. Invidio l’età di Gattuso”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato della partita pareggiata contro il Napoli ai microfoni di Dazn

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da ForzAzzurri:

“Qualcosa ho sbagliato nel primo tempo perché pensavo di poterla gestire, invece Palacio solo in mezzo ai centrali permetteva all’altro centrale di liberarsi. Nella ripresa ci siamo messi 3-4-1-2 a tutto campo. Noi siamo una squadra d’attacco, dobbiamo sempre andare avanti”.

Su Barrow “L’abbiamo preso come punta centrale ma, tra l’emergenza coronavirus e tutte queste partite ravvicinate, non abbiamo avuto modo di studiare i movimenti e lavorare per correggerli. Adesso lo vedo più come esterno ma vedremo in futuro: può fare anche il centravanti”.

Su Palacio “Non è importante l’età di un giocatore; chi fa meglio di altri, a 38 anni o a 18, per me deve giocare sempre. L’importante è che siano tutti coinvolti e motivati per il raggiungimento dello stesso obiettivo. Chi sta meglio, gioca”.

Su Gattuso “Cosa invidio a Rino? L’età, perché è giovane”.

Antonio De Nigro

