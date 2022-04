De Maggio: “Tutto fatto per Kvaratskhelia, sarai lui il primo colpo do mercato”

De Maggio conferma l’arrivo di Kvaratskhelia

Valter De Maggio, attraverso i microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha annunciato che il primo colpo del mercato estivo degli azzurri sara’ Khvicha Kvaratskhelia. Ecco quanto dichiarato:

“Dal Napoli mi confermano una news di mercato, quindi posso sbilanciarmi in tal senso. La società ha trovato il sostituto di Lorenzo Insigne, un calciatore straordinario. Mi sono messo ore ed ore a guardare i video su suggerimento di un collega, devo dire che siamo di fronte ad un calciatore enorme. Khvicha Kvaratskhelia sarà il primo colpo del Napoli a partire dalla prossima estate, è tutto fatto. La società partenopea lo ha già opzionato e aspetta che maturino i tempi per portarlo alla corte di Luciano Spalletti che avrà così l’erede di Lorenzo Insigne. E’ un giocatore che può far impazzire letteralmente il pubblico di Fuorigrotta con le sue giocate. Del resto ha solo 21 anni, il futuro è tutto dalla sua parte”.

