Atalanta-Napoli, Spalletti ne recupera tre. Dubbio Malcuit-Zanoli

Atalanta-Napoli, solo un dubbio per Spalletti

Atalanta-Napoli sarà una gara una gara fondamentale per gli azzurri, Luciano Spalletti ha solo un dubbio sulla formazione da schierare. In porta ci sarà Ospina, davanti al colombiano sicuri del posto Koulibaly, Juan Jesus e Mario Rui. A destra sarà ballottaggio tra Malcuit e Zanoli, con il secondo che sembra favorito. A centrocampo possibile che ci sia uno schieramento a tre, con Lobotka ci saranno Anguissa e Fabian Ruiz. In attacco Insigne a sinistra, mentre a destra ci sarà Politano. Mertens agirà da attaccante centrale.

Napoli (4-3-3); Ospina, Zanoli, Koulibaly, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Fabian Ruiz, Insigne, Mertens, Politano.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Alvino: “È ufficiale ci temono, il caso Osimhen è inesistente”

Atalanta, Demiral: “Corsa Champions ancora aperta, vogliamo vincerle tutte”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Due migranti travolti e uccisi da furgone in A10