Atalanta, Demiral: “Corsa Champions ancora aperta, vogliamo vincerle tutte”

Atalanta, le parole di Demiral

Il difensore dell’Atalanta Merih Demiral ha rilasciato un’intervista al quotidiano Tuttosport, dove ha parlato del finale di stagione che attende i nerazzurri. Ecco quanto dichiarato:

“Tanti giocatori sono tornati a disposizione, il nostro obiettivo è vincere ogni partita, in campionato ed EL. Siamo l’unica squadra rimasta, l’obiettivo è andare fino in fondo. Quarto posto? La corsa Champions è ancora aperta, ci sono tante partite, abbiamo squadre forti davanti ma noi abbiamo sempre la voglia di vincerle tutte: la Champions sarebbe importante per tutti”.

