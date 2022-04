Deferimento Napoli: “ADL solo a rischio multa. Da ricordare il caso Lazio-tamponi”

La Gazzetta dello Sport – Napoli tranquillo sul deferimento: “ADL rischia solo una multa. Va ricordato anche l’episodio della Lazio-tamponi“.

Il Napoli è tranquillo, arriva la conferma del quotidiano:

“Non avrà effetti pesanti: con ogni probabilità ci si limiterà a una multa. Per il club si è seguita la linea della quarantena soft, che consentiva gli spostamenti casa-lavoro (e quindi, secondo il Napoli, anche lo stadio per disputare un incontro). Va poi ricordato che nel precedente più noto in questo senso, il cosiddetto caso Lazio-tamponi, per aver mandato in campo e in panchina dei giocatori positivi, la Procura non chiese punti di penalizzazione e che il presidente Lotito – al termine di un lungo percorso di giustizia sportiva – ha avuto solo due mesi di deferimento, mentre i due medici cinque (ma c’è ancora in ballo un controricorso al Collegio di Garanzia del Coni)”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Pedullà: è fatta per Kvaratskhelia e Olivera, svelate le cifre!

Chiariello: “Se il Napoli prende Berardi, a sinistra può andare Lozano”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Draghi ha sentito il presidente dell’Algeria sul partenariato energetico