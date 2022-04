Edy Reja: “L’Atalanta si gioca il quarto posto, ma il Napoli non può sbagliare”

Il Mattino – Edy Reja sulla sfida di domani: “L’Atalanta si gioca il quarto posto, ma il Napoli non può sbagliare“.

Edy Reja per il quotidiano:

“Napoli l’ho sempre nel cuore, mi ha dato emozioni fantastiche, ho vissuto anni bellissimi e sono stato molto bene anche nell’esperienza vissuta con l’Atalanta.

L’Atalanta si gioca una grossa fetta se vuole avere un minimo di speranza di raggiungere le prime quattro per la qualificazione alla prossima Champions League e questa partita non la può sbagliare. E non la può sbagliare il Napoli nell’ottica della lotta scudetto”.

