Corriere dello Sport – Napoli, altro colpo di mercato: Khvicha Kvaratskhelia come erede di Insigne.

Non solo Mathias Olivera per il Napoli: Giuntoli a lavoro per un altro colpo estivo. Si tratta di un talento del 2001, Khvicha Kvaratskhelia, che sarebbe indentificato come il perfetto sostituto di Lorenzo Insigne. Il club azzurro tenterà l’affondo con la Dinamo Batumi per una cifra che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro, senza però mettere da parte Luis Sinisterra, altro profilo estremamente interessante che continua ad affascinare il ds del Napoli.

