Di Lorenzo, non basta la smentita: la Juve c’è 

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse della Juventus per Giovanni Di Lorenzo. Non basta la smentita da parte dell’agente del capitano:

“A nulla sono valsi finora i tentativi dell’allenatore. DiLo sino a questo momento è rimasto irremovibile sulle proprie posizioni e ha chiesto di essere lasciato sereno da qui a luglio. Intanto il suo agente Mario Giuffredi oggi sarà a Dortmund per assistere alla gara tra Italia e Albania, alla quale parteciperanno ben 4 suoi assistiti.

Il Napoli non intende mollare la presa e liberare il numero 2 della nazionale italiana a cuor leggero, anche se i dirigenti partenopei strizzano l’occhio a Federico Chiesa (nel mirino anche della Roma). Occhio quindi a un possibile scambio tra i due giocatori, che stasera saranno protagonisti e compagni di squadra contro l’Albania. La Juve, però, vorrebbe un conguaglio di 20 milioni insieme al cartellino di Di Lorenzo per dare via il via libera alla partenza di Chiesa (valutato 40 milioni dal club bianconero). Intanto – al di là delle smentite di circostanza – la Juve ha già pianificato per il terzino un contratto quadriennale con opzione per il quinto anno”.

