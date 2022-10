Compleanno Zanoli, gli auguri della SSC Napoli

La SSC Napoli ha dedicato un pensiero al difensore Alessandro Zanoli in occasione del suo ventiduesimo compleanno.

Alessandro Zanoli compie oggi 22 anni e la SSC Napoli ha dedicato un pensiero al giovane difensore. Alessandro Zanoli ha avuto modo di disputare qualche gara anche con la prima squadra, in particolare ha chiuso la scorsa stagione con 13 presenza. Lo scorso aprile, in occasione di Atalanta-Napoli ha ottenuto un posto da titolare in campo. Alessandro Zanoli è anche difensore della Nazionale italiana under-21.

Di seguito la dedica della Società partenopea:

“Compleanno in casa azzurra. Alessandro Zanoli compie 22 anni. Il difensore del Napoli è nato il 3 ottobre 2000 a Carpi. A Zanoli vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli”.

Segue poi u foto con la seguente didascalia: “Tanti auguri di buon compleanno, Ale!”

Tanti auguri di buon compleanno, Ale! 🎂💙 pic.twitter.com/lgCTm65fhp — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 3, 2022

Fonte foto: SSC Napoli

