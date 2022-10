La reazione di Spalletti quando vide Anguissa per la prima volta

La Gazzetta dello Sport ha riportato un retroscena sul centrocampista Zambo Anguissa ed il tecnico del Napoli Luciano Spalletti.

Retroscena su Zambo Anguissa e Luciano Spalletti riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il quotidiano ha parlato in particolare della reazione del tecnico di Certaldo quando ha visto per la prima volta il centrocampista originario del Cameroon. Anguissa inoltre sta ripagando in pieno la fiducia che gli è stata data in mezzo al campo: basta ricordare la doppietta siglata in occasione della sfida contro il Torino in neanche 15 minuti.

Ecco quanto riportato in merito al retroscena:

Luciano Spalletti lo adora e quando lo vide allenarsi per la prima volta a Castel Volturno, era il 10 settembre di un anno fa («Lo ammetto, non lo conoscevo. Bravo Giuntoli a pescarlo», disse) restò impressionato dalla facilità di gioco e dalla disponibilità: il giorno dopo lo schierò titolare contro la Juventus e da allora è diventato insostituibile”.

