Ajax-Napoli, Simeone e Lozano in campo dal primo minuto

Per la sfida tra Napoli ed Ajax Hirving Lozano e Giovanni Simeone potrebbero essere in campo dal primo minuto.

Manca solo un giorno alla sfida di Champions League tra Ajax e Napoli ed il quotidiano Il Mattino ha provato ad anticipare qualche mossa di Luciano Spalletti. Ci si sofferma soprattutto sul reparto offensivo: Giovanni Simeone ed Hirving Lozano potrebbero avere un posto da titolare. Il Cholito sembra essere infatti in vantaggio su Giacomo Raspadori, mentre l’attaccante messicano sarebbe preferito a Matteo Politano.

“Simeone e Lozano saranno i titolari dei “primi 60 minuti” e Raspadori e Politano i titolari “degli altri 35 minuti”. Non è tempo di turnover in difesa, sarebbe un rischio inutile mettere a riposo Mario Rui che è in forma e condizione smagliante, oppure dare il cambio a uno dei centrali. Qualcosa verrà fatto, ma senza esagerare, con la Cremonese. L’unica tentazione di Spalletti riguarda Ndombele, ma potrebbe essere utilizzato solo se uno tra Anguissa e Zielinski accusasse un po’ di fatica.”

Fonte foto: SSC Napoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ajax-Napoli: come seguire la partita in tv e live streaming

Ancelotti: “Kvara non è una sorpresa, ai tempi di Napoli già lo seguivamo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marco Bellavia lascia il GF, gli spettatori accusano i concorrenti