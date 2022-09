SportMediaset – Juve-Benfica, Allegri recupera Di Maria: partirà dalla panchina.

Questo è quanto riportato dal portale online in merito al recupero fisico di Di Maria:

“La Juventus recupera Angel Di Maria. Il fuoriclasse argentino è tornato ad allenarsi a pieno regime con il resto della squadra alla vigilia del delicatissimo match di Champions League contro il Benfica ed è dunque da considerarsi a disposizione di Max Allegri. Vederlo dal 1′ contro la sua ex squadra sarà difficile, anche perché è fondamentale evitare il rischio di ulteriori ricadute, ma El Fideo potrebbe andare in panchina e divenire un’arma a partita in corso“.

Fonte foto: Instagram, @angeldimariajm.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bagni: “Raspadori? Avrà qualche difficoltà ad entrare nei titolari”

Ventola su Kvaratskhelia: “Fa robe assurde, giocate da campione vero”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti: altri 3 sbarchi a Lampedusa, hotspot al collasso