Corriere dello Sport – Glasgow-Napoli, nessun dubbio: Olivera e Politano dal primo minuto.

Il quotidiano ha anticipato quali saranno le scelte di Spalletti, in vista del match di Champions League tra Glasgow e Napoli in onda questa sera:

“Manca Lozano, che non ha ancora smaltito l’influenza, oltre a Osimhen. In attacco giocherà Giovanni Simeone, all’esordio assoluto da titolare in Champions dopo il gol segnato al Liverpool da subentrato. La squadra quindi sembra fatta. In difesa Olivera dovrebbe prendere il posto di Mario Rui, Politano sarà il vice Lozano”.

