Napoli-Milan, Politano: “Campionato ancora lungo, adesso pensiamo al Verona”

Politano al termine di Napoli-Milan

L’attaccante del Napoli Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone al termine della gara persa contro il Milan. Ecco quanto dichiarato:

Eravamo partiti bene creando due, tre occasioni nei primi minuti. Poi è uscito fuori il Milan e abbiamo avuto delle difficoltà. La lotta per la conquista dello scudetto non è terminata. Mancano ancora dieci partite, loro hanno solo tre punti di noi e ci saranno partite insidiose per tutti. Non è finita. Loro sono stati più bravi a sfruttare l’occasione che gli è capitata, noi no. Non accuseremo il colpo, nessun contraccolpo perché siamo forti. Stasera è mancato l’ultimo passaggio, non siamo stati pericolosi contrariamente a quanto abbiamo invece fatto con la Lazio. Se non metti il 100% di intensità e cattiveria le partite non puoi certamente vincerle. Sicuramente se abbiamo perso abbiamo le nostre responsabilità. Ma ora non dobbiamo abbatterci anche perché avremo una partita complicata contro il Verona. Non possiamo sbagliare”.

