Ajax-Napoli, molti tifosi azzurri già in Olanda: biglietti andati a ruba

Il Corriere dello Sport si sofferma sui biglietti per la sfida di Champions League tra il Napoli e l’Ajax. Saranno gli olandesi a giocare in casa: la sfida avrà infatti luogo alla Johan Cruyff Arena, martedì 4 ottobre alle 20:45. Secondo quanto riportato dal noto quotidiano molti tifosi del Napoli sarebbero già arrivati ad Amsterdam per sostenere la propria squadra del cuore. Nonostante la polemica di pochi giorni fa legata ai biglietti, questi ultimi sono alla fine andati a ruba.

“Molti napoletani sono già partiti per Amsterdam, sono andati a ruba i biglietti per il settore ospiti nonostante il caos e le polemiche per il ritiro dei tagliandi fisici ai botteghini del Maradona, una scelta del club olandese nonostante la richiesta del Napoli di procedere per via telematica.”

