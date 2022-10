Infortunio Osimhen, presenza in dubbio anche con la Cremonese

Il quotidiano Il Mattino pubblica le ultime sull’infortunio di Victor Osimhen ed i probabili tempi di recupero.

Victor Osimhen sta recuperando dall’infortunio avvenuto durante la sfida di Champions League tra Napoli e Liverpool. Stando alle ultime riportare dal quotidiano Il Mattino il ritorno in campo dell’attaccante nigeriano non sarebbe proprio prossimo. Quest’ultimo era stato associato alla sfida in campionato contro la Cremonese, ma secondo quanto riportato la sicurezza non ci sarebbe.

“Osimhen ha bisogno ancora di qualche giorno, non è detto neppure che ce la faccia per Cremona. Potrebbe, al massimo, andare in panchina domenica. In ogni caso, il tecnico azzurro ieri mattina ha messo sotto torchio le sue “riserve” perché con l’Ajax qualcosa cambierà rispetto alla gara col Torino.”

Fonte foto: SSC Napoli

