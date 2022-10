Schreuder alla vigilia della sfida contro il Napoli

L’allenatore dell’Ajax Alfred Schreuder, ha parlato alla vigilia della sfida Champions che vedrà i lancieri affrontare il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“Contro il Napoli dobbiamo avere fiducia nei nostri giocatori, sarà davvero una bella partita. Le motivazioni sono facili da trovare, affrontiamo una squadra davvero molto forte. La motivazione sarà facile da avere contro una squadra così forte. Sicuramente sono tra i più forti in Serie A, fino a questo punto sono imbattuti sia in campionato che in Champions. Per spuntarla dobbiamo giocare da squadra. Possiamo fare meglio rispetto a quanto fatto la settimana scorsa, ci stiamo preparando al meglio per affrontare il Napoli. Kvaratskhelia? Sicuramente è un giocatore molto forte, che sta facendo molto bene in questo avvio di stagione. Dobbiamo stopparlo come squadra e cercheremo di arginarlo con tutta la fase difensiva della squadra.”

