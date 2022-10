FOTO – Champions League Ajax-Napoli, i convocati di Spalletti

Champions League Ajax-Napoli i convocati di Spalletti

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per Ajax-Napoli, gara valida per la terza giornata di Champions League in programma domani sera.

I convocati di Spalletti per la gara di domani contro l’Ajax:

Portieri: Meret, Sirigu, Idasiak

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Rrahmani, Mario Rui, Mathias Olivera, Ostigard, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Zerbin, Gaetano, Ndombele

Attaccanti: Raspadori, Simeone, Politano, Kvaratskhelia, Lozano

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report della seduta di allenamento: aggiornamento condizioni Osimhen

Alvino svela: “Napoli mini tournée negli USA, presto le firme. Prevista anche puntatina in Turchia”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici