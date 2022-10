Corbo, prospettive Scudetto: “Napoli, Milan e Atalanta: gli azzurri hanno un vantaggio”

Corbo, sulla corsa-Scudetto nella sua rubrica ‘Il Graffio’

Antonio Corbo, giornalista ed editorialista de La Repubblica, si è espresso sulla corsa-Scudetto nella sua rubrica ‘Il Graffio’:

Corbo:

“A novembre dopo le prime 15 di campionato saranno ancora più chiare le prospettive per lo scudetto. Al momento solo l’Atalanta tiene il ritmo del Napoli, 20 punti in otto gare. Da temere una terza squadra per la sua caparbia continuità, ha potenziale pari alle ambizioni: è il Milan, tuttavia condizionato da qualche infortunio e dalla presenza di Leao. I campioni d’Italia non sanno farne a meno. Il Napoli, al contrario, è svincolato da dipendenze. È andato in gol 18 volte con una dozzina di giocatori diversi. In un calcio con i potenti che piangono (Juve 254 milioni di disavanzo, Inter al buio) vanno controcorrente Napoli, Atalanta e Milan. Sanno vincere e battere cassa”.

