Spalletti: “Napoli e Ajax si assomigliano, bellissimo giocare ad Amsterdam”

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ajax, ha analizzato la gara che attende i suoi e ha annunciato l’imminente rinnovo di Alex Meret. Ecco quanto dichiarato:

“E’ bellissimo venire a giocare in uno stadio come la Cruijiff Arena, contro un club con questa storia. Guardiamo sempre avanti, vogliamo creare ancora più spiragli per infilarci dentro e fare ancora meglio. Da tutti gli allenamenti si può trarre qualcosa da mettere in pratica, se ti adagi su quelle che possono essere le decisione ti ritrovi ad essere portato in giro dagli avversari. Abbiamo una rosa di livello e può essere che domani due o tre titolari giocano al posto di altri due o tre titolari. Non c’è bisogno di fare i nomi. Valutiamo tutto con il nostro staff. Mi sembra che Schreuder stia facendo un ottimo lavoro anche quest’anno. Con l’Ajax ci assomigliamo molto come tipo di squadra, ad entrambe ci piace giocare e iniziare il gioco dal basso. Sarà una bella sfida, uno stadio bellissimo e un club fantastico.”

