Coronavirus, multe da 280 euro per chi viene fermato in giro a piedi senza motivo

I colleghi del Corriere della Sera propongono questa spiegazione di come sia cambiata la modalità di punizione per chi viene beccato fuori casa senza valido motivo e sia stato poi denunciato dalle forze dell’Ordine:

“Per il futuro 280 euro in concreto di sanzione amministrativa, per il passato 200 euro al posto della contravvenzione penale: tanto tuonò (l’annuncio di salassi) che alla fine non piovvero per davvero le sanzioni più salate contro chi non rispetta le misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19. A conferma che a casa si dovrebbe stare per responsabilità e convinzione, più che per sanzione e repressione (sempre complicata su larga scala).

Fino all’altro ieri le 110.000 persone uscite di casa, senza uno dei motivi ammessi, violavano la norma del decreto legge del 26 febbraio che richiamava l’articolo 650 del codice penale: una contravvenzione, pena fino a 3 mesi o ammenda fino a 206 euro, estinguibile oblando la metà (103 euro). Per il futuro, invece, il nuovo decreto legge n.19 del 25 marzo punisce l’inosservanza non più sul piano penale, ma con una sanzione amministrativa tra 400 euro e 3.000 euro (aumentata fino a un terzo se commessa con un veicolo, raddoppiata in caso di recidiva). Ma chi la salda entro 60 giorni dalla notifica paga solo il minimo di 400 euro, ulteriormente scontato del 30% (dunque 280 euro) se paga entro 5 giorni”.

