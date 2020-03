VIDEO – Fabio Cannavaro: “Per me è finita la quarantena, in Cina c’è molta attenzione ma la vita sta tornando alla normalità”

Cannavaro : in Cina C’è ancora molta attenzione ma la vita sta tornando alla normalità, quindi questo ci deve far ben sperare in Italia

Fabio Cannavaro, ex Campione del Mondo, su Instagram ha pubblicato un video in cui afferma: “Ciao ragazzi, per me è finita la quarantena, questo è il documento che mi permette di girare per la Cina liberamente. Stamattina già sono stato al centro commerciale, ho fatto un giro in banca, sono stato a pranzo fuori. C’è grande attenzione, ovunque misurano la temperatura, ovunque sono andato tutti quanti con mascherina, guanti. C’è ancora molta attenzione ma la vita sta tornando alla normalità, quindi questo ci deve far ben sperare in Italia. Oggi pomeriggio vi aspetto alle 17:30 con Gianluca Zambrotta e dopo con Luca Toni, perchè Luca Toni dopo aver visto la diretta ieri con Marco Materazzi vuole un po’ replicare, perchè ha detto che è in forma, sta correndo tantissimo, ogni giorno fa un’ora di corsa, quindi vedremo! Ciao!”.

“Freedom vi aspetto alle 17:30 con due Campioni del mondo @gianlucazambrotta e dopo @luca_toni.9 …… Fai parte anche tu della nostra squadra: Uniti vinceremo ancora! GoFundME (link in bio) cliccare qui –> https://www.gofundme.com/italiawc2006”

