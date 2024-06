Il Mattino – Kvara, ADL offre 5mln per il rinnovo: l’agente attende ulteriore sforzo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è un punto fermo per Antonio Conte, sarà uno dei suoi uomini fidati, per questa nuova avventura da intraprendere insieme. La società e l’entourage del giocatore, si incontreranno a fine Europeo, competizione che la Georgia giocherà per la prima volta nella sua storia. Il Napoli è pronto a un sacrificio economico per trattenere l’azzurro, difatti Aurelio De Laurentiis ha piazzato sul tavolo un’offerta di ingaggio da 5 milioni di euro, bonus compresi. Un’offerta di rilievo per il club partenopeo, ma l’agente non è ancora contento, chiedendo alla società un ulteriore sforzo economico. Balla circa un milione per arrivare alla fumata bianca.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo, l’ag.: “Mai parlato con la Juve. Esistono altri club: può accadere di tutto”

Napoli-Olympique Lione, trattativa in corso per Lindstrom: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi