Sky Sport 24 – Spinazzola nel mirino di Conte, possibile arrivo di Cambiaghi

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato delle possibili operazioni del Napoli, in questa finestra di mercato: “Per Spinazzola non ci risulta mai iniziata un’interlocuzione con la Roma per il rinnovo del contratto. L’interessamento del Napoli è molto interessante, perché Conte lo conosce bene, lo aveva voluto anche all’Inter. Si arrivò alle visite mediche, poi l’operazione (scambio con Politano, ndr.) saltò. Il Napoli sta cercando esterni e sicuramente Spinazzola è un giocatore che a sinistra può dare uno sprint in più. A destra interessa molto al Napoli Dedic del Salisburgo.

Sull’esterno offensivo c’è poi il discorso Cambiaghi se Lindstrom dovesse andare via, c’è un’ipotesi Olympique Lione. Sul giocatore dell’Atalanta ci sono anche Parla e Lazio, con la squadra emiliana che ha già avviato i primi contatti”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Lorenzo, l’ag.: “Mai parlato con la Juve. Esistono altri club: può accadere di tutto”

Napoli-Olympique Lione, trattativa in corso per Lindstrom: cifre e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi