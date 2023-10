NUMERI PRIMI – Verona-Napoli: statistiche, precedenti e cenni storici

Verona-Napoli – Precedenti, curiosità e statistiche sulla sfida valida per la sesta giornata di campionato.

Sabato 21 ottobre alle ore 15 Hellas Verona e Napoli si sfideranno al Marcantonio Bentegodi. La sfida è certamente molto attesa e lo dimostra il fatto che il settore ospiti dello Stadio è completamente sold out, così come alcuni settori occupati dai tifosi della squadra di casa. Il Napoli di Rudi Garcia deve assolutamente tornare a vincere dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La squadra azzurra si trova attualmente al quinto posto della classifica con 14 punti. Anche gli uomini di Marco Baroni devono trovare i tre punti in quanto in questo momento si trovano in sedicesima posizione. Gli scaligeri hanno portato a casa soltanto due vittorie dall’inizio della stagione.

I Precedenti

Hellas Verona e Napoli si sono sfidate in tutto 88 volte, ma se si considerano soltanto le sfide in Serie A gli scontri sono 60. Il bilancio è a favore degli scaligeri che hanno vinto in 32 occasioni contro le 15 vittorie azzurre. I pareggi sono un tutto 13.

Statistiche

C’è qualche dato interessante sulle sfide in precedenza tra le due compagini. Secondo il portale OPTA l’Hellas Verona ha vinto ben tredici sfide in Serie A contro il Napoli, facendo di meglio solo con Cagliari e Fiorentina. D’altro canto nelle ultime dodici gare una vittoria scaligera contro il Napoli si è verificata solo una volta. Un altro dato che non sembra sfavorire la squadra ospite riguarda le vittorie in trasferta: su sei occasioni il Napoli ha trovato la vittoria solamente due volte. Infine Hellas Verona e Napoli sono rispettivamente i club che hanno collezionato più e meno falli nel corso di questa stagione di campionato.