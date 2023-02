Sassuolo-Napoli – Vola a +18 il Napoli di Spalletti, che domina la classifica di Serie A! L’Inter osserva la capolista, ma Kvaratskhelia ed Osimhen sono inarrestabili.

Sassuolo–Napoli – Il Napoli continua la scalata verso la gloria, con Kvaratskhelia ed Osimhen che incantano mezza Europa! Ormai il divario è incolmabile e l’Inter osserva verso l’alto col monocolo. Il Sassuolo non brilla e lascia punti importantissimi per strada.

Primo tempo Sassuolo-Napoli

Gli intoccabili di Spalletti sono Osimhen e Kvaratskhelia, difatti non si smentisce il georgiano che solo dopo 12 minuti impone agli avversari la sua presenza dirigendosi in velocità in area avversaria, prova il tiro e palla in rete. Per il numero 77 sono 10 gol in campionato e 10+ in pagella. Soli dopo 80 secondi il Sassuolo reagisce con Laurienté che prova il tiro spiazzando Meret, ma prende il palo e il Napoli scongiura così il pareggio. Seconda chance per i neroverdi al 20′, questa volta ci pensa Defrel che riesce a schivare il pressing di Kim, poi la girata ma anche questa volta la palla finisce sul fondo. Tuttavia i partenopei non rimangono a guardare, riprendendo così il possesso della partita con Rrahmani che serve da lontano Osimhen, avvantaggiato dal ritardo di Tressoldi, il nigeriano si dirige in area sovrasta Erlic e di sinistro colpisce il palo.

Seconda possibilità per Victor Osimhen, anche questa volta da un passaggio lungo, il numero 9 protegge saldamente la palla si gira e da una posizione inimmaginabile calcia battendo Consigli sul primo palo. Ci riprova di testa pochi minuti dopo su assist di Kvaratskhelia, ma non riesce a finalizzare.

A fine primo tempo il Sassuolo torna alla carica, dopo una tratta in velocità, in area avversaria arriva Defrel in fuorigioco su Olivera, e intanto Laurienté trova la rete. Dopo pochi istanti al var, l’arbitro Colombo conferma la posizione irregolare e annulla la rete dei neroverdi. Finisce così il primo tempo di Sassuolo-Napoli 0-2.

Secondo tempo Sassuolo-Napoli

Nella ripresa il Napoli riparte in velocità con Osimhen, che grazie al suo fedele compagno Kvaratskhelia riceve una buona palla in area avversaria, ma anche questa volta la traiettoria è sbagliata. Non si demoralizza Rrahmani che da dietro verticalizza per Lobotka, il quale serve prontamente Osimhen che da vita ad un gran tiro ma questa volta Consigli intercetta e respinge in angolo. Rientra in partita il Sassuolo con Ceide che prova il tiro a giro, ma per pochi centimetri la palla finisce in out. E allora al 43′ si carica d’entusiasmo Thorstvedt, che in assenza di Berardi si fionda verso la difesa del Napoli, provando a sorprendere Meret ma niente da fare anche per lui.

Termina qui la partita di Osimhen, che stanco chiede il cambio e al suo posto c’è spazio per Simeone. L’argentino non lascia neanche il tempo di fiatare al Sassuolo che si catapulta in area e segna di testa. Tuttavia la posizione di Lozano in fuorigioco spegne immediatamente l’entusiasmo. Finisce così Sassuolo-Napoli: 0-2. Anche stavolta Kvaratskhelia ed Osimhen incantano tutti a suon di gol. Tornano a casa a mani vuote i neroverdi che aiutano gli azzurri nell’impresa Scudetto.

Top Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia, un nome una garanzia: anche stavolta non ce n’è per nessuno. Il georgiano parte in sesta e non lascia scampo, i suoi cambi di direzione confondono gli avversari che invano provano a fermalo, ma lui è inarrestabile.

Flop Anguissa

Partita poco entusiasmante per André Anguissa, assente per gran parte del primo tempo. Finisce nel mirino di Luciano Spalletti a causa di un atteggiamento meno concentrato, ed è costretto a rimproverarlo più volte nell’arco della gara. Tuttavia, nessun danno a sfavore dei suoi compagni di squadra.

Barbara Marino

