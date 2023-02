Torino, la curva Maratona: “Non saremo presenti al derby”

Il cuminicato degli ultras del Torino

Gli ultras della Curva Maratona, tramite i loro canali oscial, hanno reso noto che non saranno presenti all’Allianz Stadium il prossimo 26 Febbraio in occasione del derby Juventus-Torino.

Questo è quanto si legge:

“La Curva Maratona comunica che non sarà presente in occcasione del derby. Il nostro essere ultras è del tutto incompatibile con le ridicole condizioni che vorrebbero imporci. RInucniare al derby fa male ma l’idea di iscriverci al loro sito è disgustante. Non possiamo piegarci alle regole dei gobbi. LACIAMO IL SETTORE VUOTO INVITIAMO TUTTI I TIFOSI AD UNIRSI A NOI. Domenica 26/02 alle ore 15.00 tutti al Filadelfia per far sentire la voce del 12 uomo in campo e caricare la squadra durante l’allenamento. Martedì 28/02 dalle ore 16.00 tutti sotto la Maratona per vivere insieme il derby senza imposizioni”

