Allegri: “Chiamatemi scarso, ma i numeri parlano chiaro”

La Juventus si prepara alla trasferta ligure contro lo Speiza. Massimiliano Allegri, tecnico dei bianconeri, ha presentato il match in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Sarà una gara complicata, è un campo difficile e lo Spezia è una squadra che crea molto, come successo anche con Napoli e Atalanta. Ci vuole una partita giusta, fatta con attenzione e determinazione. Dobbiamo scalare più posizioni in classifica e in Europa League siamo ancora in corsa.

Non sono nervoso, posso esser criticato su tante cose. Però c’è una cosa, sui dati di fatto non bisogna parlare. Su quello non si discute, poi accetto che sono scarso, le mie squadre fanno schifo. Sui numeri però non si può discutere. E non sopporto quando li mettono in discussione. Il corto muso era rivolto al campionato, quando dissi che basta vincere di un punto. Quella roba lì è stata rigirata. IO non ho reazioni se vengo criticato perché ognuno può avere la sua opinione. Ma sui numeri non è opinabile niente“.

